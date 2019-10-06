Незважаючи на розведення військових сил поліція, патрулюватиме Золоте, – МВС



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Фото МВС України

Поліцейські продовжать нести службу у м. Золоте-4 та с. Катеринівка

Заступник голови Нацполіції Вадим Троян запевняє, що поліція зробить все можливе аби забезпечити безпеку громадян у м. Золоте-4 та с. Катеринівка.

Поліція забезпечуватиме безпеку громадян у м. Золоте-4 та с. Катеринівка на Донбасі, про це заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив під час зустрічі із мешканцями м. Золоте-4 Попаснянського району, що межує з окупованою територією, повідомляє прес-служба МВС України.

«Незважаючи на анонсоване розведення військових сил на ділянці поблизу м. Золоте, поліцейські продовжать нести службу у м. Золоте-4 та с. Катеринівка», – вказано у повідомленні відомства.

«Вже сьогодні ми збільшуємо кількість співробітників поліції, які у складі піших та автопатрулів будуть реагувати на виклики і повідомлення громадян та забезпечуватимуть публічну безпеку у населених пунктах на лінії зіткнення», – зазначив Вадим Троян.

Також, заступник голови НПУ анонсував у м. Золоте-4 особистий прийом громадян начальником поліції Луганської області Сергієм Колесником для вирішення всіх нагальних проблем мешканців, що входять до компетенції поліції.

«Ми вже маємо приклад успішної роботи правоохоронців після розведення військ у стратегічному смт. Станиця Луганська. Там місцеві мешканці теж мали побоювання щодо своєї долі після переміщення військових на нові рубежі. На передовій лінії тоді опинилися бійці батальйону поліції «Луганськ 1», нацгвардійці та прикордонники. І вони у повному обсязі виконують покладені на них завдання по забезпеченню правопорядку і безпеки українських громадян», – зауважив Вадим Троян.

Окрім цього, під час зустрічі із головою Військово-цивільної адміністрації м. Золоте та с. Катеринівка Вадим Троян обговорив безпекову ситуацію у цих населених пунктах.

Нагадаємо, у Зеленського анонсували візит на лінію розмежування.