Розведення військ: у Зеленського анонсували візит на лінію розмежування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський обговорив нове розведення військ на Донбасі з главами силовиких відомств Фото: Офіс президента

Представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, «щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує»

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі, присвяченій питанням безпеки та оборони.

Як повідомили у Офісі президента, на заході були присутні начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, помічник президента Андрій Єрмак та інші.

«Учасники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановане розведення військ. Глава держави наголосив, що питання безпеки українців, а особливо населення у зоні розведення, і досягнення стійкого миру на сході країни є пріоритетними для нього», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, «щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує».

Також на зустрічі обговорили будівництво мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян.

Окремо було приділено увагу питанням соціального забезпечення учасників бойових дій. Президент запевнив, що жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть.

У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачене фінансування соціального забезпечення військовослужбовців, резюмується у повідомленні.

Як відомо, в Офісі президента України повідомили, що до 27 листопада заплановано відкрити основний міст у Станиці Луганській.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.