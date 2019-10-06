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    Думки вголос

    Майдан «Ні капітуляції!». Головна помилка Зеленського

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Протестна акція&nbsp;&laquo;Ні капітуляції!&raquo; на Майдані, 6 жовтня 2019 року - Майдан «Ні капітуляції!». Головна помилка Зеленського
    Протестна акція «Ні капітуляції!» на Майдані, 6 жовтня 2019 року
    Фото: Станіслав Груздєв

    Президенту слід було б не сидіти в кабінеті, а згадати стадіон

    Мовою оригіналу

    Самое глупое что делает сейчас Офис президента, это пытается убедить самих себя, что вся акция «Ні - капітуляції!» - проплаченная и инспирированная врагами, и потому не достойна уважения.

    На самом деле на акции очень много реальных патриотов, не вовлеченных в политику, которые искренне не понимают все коммуникационные маневры руководства страны, и испытывают объективную потребность заявить свою гражданскую позицию.

    И здесь не важно с чьими политическими целями это совпадает, оппоненты использовали реальные настроения, это главная повестка для общества, здесь надо каждый день объяснять. Это нормально. В 2015-м когда многие не понимали Минские соглашения, это закончилось гранатой под Радой и гибелью четырех нацгвардейцев. Надо делать выводы из трагедии.

    Владимиру Зеленскому следовало бы не сидеть в кабинете, а вспомнить стадион, и выйти к людям, смело поговорить. Политика измеряется не количеством совещаний, а решениями и поступками.

    И еще - когда вы, получив из рук народа должности, отказываете в уважении части своих сограждан, люди очень быстро отказывают в уважении вам самим.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас соціум протест Володимир Зеленський протести у Києві Офіс президента формула Штайнмаєра
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