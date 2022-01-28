Німецький експерт пояснив, в який момент Берлін надасть зброю Україні

«Лише напад Росії на Україну змінить позицію щодо поставок зброї»

На думку керівника програми міжнародного порядку та демократії у Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) Штефана Майстера, наразі Німеччина є слабкою ланкою Європи щодо Росії, тому Володимир Путін домінує у поточній міжнародній конфігурації, знаючи, «як грати з німцями». Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Чому Берлін не дає зброї Києву? Пояснюють німецькі дипломати та експерти».

Експерт додав, що загалом у німецькому суспільстві ідея постачання зброї в Україну вкрай непопулярна.

«Німецька перспектива полягає в тому, щоб зберегти роль актора, який ще може говорити з Москвою, а коли Німеччина постачатиме зброю Україні, цього не вийде», – пояснив Штефан Майстер.

На думку експерта, у ФРН наразі існує нерозуміння загрози з боку Росії, натомість уявлення про те, що Україна є досить проблемною країною (олігархи, корупція тощо) досить стійке.

«Наші еліти вважають, що вони правильно роблять, з одного боку, підтримуючи Україну, а з іншого – продовжуючи розмовляти з Росією, послаблюючи ескалацію», – наголосив Штефан Майстер.

Керівника DGAP вважає, що змінити позицію німецьких еліт щодо поставок зброї може лише напад Росії на Україну, проте в німецькому уряді є люди, які підтримують надання Україні озброєння і дискусія із цього приводу вже розпочалася.

Але ніхто не керує цим обговоренням і багато тих, хто ухвалює рішення, побоюються атак з боку суспільства або однопартійців», – підсумував Штефан Майстер.

Раніше Німеччина пояснила, від чого залежить рішення про постачання Україні зброї.