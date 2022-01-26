Німеччина пояснила, від чого залежить рішення про постачання Україні зброї

Віцеканцлер Роберт Хабек: питання про постачання зброї на Україну обговорюється в рамках партнерства НАТО, і це правильний спосіб зробити це зараз

Німецький урядовець заявив про необхідність відрегулювати закон про експорт озброєння

Міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, питання про постачання зброї Україні має вирішуватися в рамках НАТО. Про це повідомляє видання urdupoint.

При цьому урядовець заявив про необхідність відрегулювати закон про експорт озброєння.

«Питання про постачання зброї на Україну обговорюється в рамках партнерства НАТО, і це правильний спосіб зробити це зараз», – сказав Хабек.

За його словами, перегляд закону про експорт зброї допоможе схвалювати поставки без інших осіб.

«У коаліційній угоді твердо сказано про необхідність по-новому сформулювати і відрегулювати закон про експорт озброєнь. І ми це зробимо. І потім закон буде вирішувати, які поставки слід надалі схвалювати», – додав віцеканцлер.

Зазначимо, замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

Пізніше глава міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що постачання зброї Україні не вирішить загрозу сторгнення Росії.

Раніше стало відомо, чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю.

Напередодні українські євреї жорстко звернулися до Шольца через небажання постачати зброю.

Також на днях МЗС закликав прем'єра Баварії реалістично оцінювати безпекову ситуацію у Європі. Так у Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву прем’єра Баварії Маркуса Зьодера про те, що Російська Федерація є, нібито, «складним партнером, однак не ворогом». Відзначають, що це псує українсько-німецькі відносини.

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