Поразка в Україні – це смерть режиму Путіна

Використання Bayraktar в зоні ООС дало стратегічну перевагу над росіянами й викликало паніку у Кремлі

Використання Bayraktar в зоні ООС дало стратегічну перевагу над росіянами й викликало паніку у Кремлі

Одна бомба з безпілотника показала, що Україна уже здатна виграти

Думаю, саме факт застосування Байркатару спонукав РФ активізувати підготовку до іншого формату війни проти України.

Всього-на-всього одна бомба з безпілотника показала, що Україна уже здатна виграти той тип гібридної війни, котру сконструювала РФ у ОРДЛО. Виграти якщо не зараз, то невдовзі, за належної підготовки.

Війна на Донбасі ведеться за заданими РФ правилами – не використовувати авіацію і ракети, обмежено застосовувати так зване «заборонене Мінськом» озброєння, не здійснювати диверсій в тилу тощо.

Такий формат дозволяє РФ бути позірно поза конфліктом і продовжувати свої безтурботне мирне життя, і що важливо, він дає змогу створити ілюзію відсутності втрат. Немає відкритої участі – не видно явної поразки, хоча загиблих багато.

Але досвід все ж каже, що якщо «ЛДНР» знищать, то це буде протрактовано як поразку, бо політичні досягнення російських військ буде зруйновано.

А поразка у війні – це зміна режиму. Тому РФ буде негайно переводити війну на Донбасі у формат загальновійськової відкритої операції проти «українських радикалів та фашистів», щоб завдати поразку українській армії і зруйнувати єдність країни.

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Джерело: блог Ігоря Луценка

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