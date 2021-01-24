Німецький телеканал вибачився за «російський» Крим

Німецький телеканал ARD в сюжеті проказав карту, на якій Крим було позначено як територію РФ

У редакції запевнили, що непорозуміння дійсно сталося з технічних причин

Редакція новинної програми Tagesschau німецького телеканалу ARD вибачилася за те, що 22 січня в сюжеті проказали карту, на якій Крим було позначено як територію РФ.

З проханням виправити помилку до редакції програми звернулися посольство України у ФРН і журналіст видання Bild Юліан .

У посольстві зазначають, що територію України було відображено неправильно.

«Цим ми хочемо підкреслити, що Російська Федерація анексувала півострів Крим у 2014 році на порушення міжнародного права. Цей акт агресії проти суверенної держави, перший в Європі після Другої світової війни, не визнається світовим співтовариством, включаючи Німеччину, і це закріплено в декількох резолюціях ООН. Україна вже сім років бореться за відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету», – йдеться у листі посольства, який є у розпорядженні «Укрінформу».

У дипмісії підкреслили, що вважають: ідентифікація Криму як частини Російської Федерації, є «суто технічною помилкою, яку редакційна команда виправить якомога швидше».

Своєю чергою у редакції запевнили, що непорозуміння дійсно сталося з технічних причин. У відповіді, яку розмістив у Тwitter Рьопке, вказується, що збій стався через новий плагін карти (GEOlayers): за допомогою цієї програми штрихування має бути включено вручну – на відміну від того, як це робилося раніше. Штрихування було зроблено автоматично за допомогою попередньої графічної програми, а під час підготовки сюжету помилку не помітили.

У редакції вибачились і подякували за зауваження, а також повідомили, що внесли правку в сюжет, розміщений в інтернеті. На телеканалі підкреслюють, що неодмінно класифікують Крим як «територію, анексовану з порушенням міжнародного права».

Глава посольства України Андрій Мельник написав у Twitter: «На звернення журналіста Bild Юліана Рьопке та оперативний лист посольства до Першого німецькому ТБ-каналу ARD редакція новин Tagesschau визнала свою технічну помилку позначення Криму як частини Росії, виправила її, а також попросила вибачення».

На звернення журналіста @BILD @JulianRoepcke та оперативний лист посольства до Першого ТВ-каналу ARD редакція новин @tagesschau визнала свою технічну помилку позначення Криму як частини Росії, виправила її, а також попросила вибачення https://t.co/7onfD8Ygdj — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 24, 2021

Нагадаємо, сьогодні речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на новину BBC Росія, де написано, що Севастополь та Сімферополь – російські міста.

До слова, ЮНЕСКО фіксує порушення свободи в анексованому Криму.