Українська делегація в ПАРЄ наполягатиме на слуханнях по Криму

Раніше керівництво Асамблеї не рекомендувало проводити дебати щодо анексованого півострова

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи завтра, 25 січня, буде наполягати на проведенні поточних дебатів щодо ситуації в окупованому Криму. Перед цим Бюро ПАРЄ не рекомендувало проведення дебатів, повідомила УНН голова української парламентської делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

«Наша мета зараз – кинути виклик рішенню Бюро, їх рекомендаціям і повернути питання Криму на розгляд поточних дебатів. Але, знову ж таки, вони не голосуються. Тобто, українська делегація безперечно буде ставити на підтвердження вимогу про проведення дебатів по Криму: за це рішення повинна проголосувати проста більшість від усіх поданих голосів делегатів», – заявила Мезенцева.

За словами Мезенцевої, 21 січня 2021 року українська делегація в ПАРЄ подала лист-вимогу щодо проведення поточних дебатів (current debates) на тему «Актуальна ситуація щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму та місті Севастополі в умовах пандемії Covid-19».

Зазначається, що відповідно до правила 53.2 Правил процедури ПАРЄ, запит був переданий на розгляд Бюро Асамблеї, куди входять Президент Асамблеї, віцепрезиденти Асамблеї, голови політичних груп та комітетів Асамблеї.

«На своєму засіданні, 22 січня 2021 року, Бюро ухвалило рішення рекомендувати Асамблеї не проводити поточних дебатів з цієї теми, так само як і не проводити дебати з теми «Заборона російської та інших мов меншин в Україні», – заявила Мезенцева.

Керівниця української делегації відзначила про «другу сторону медалі» в засіданні Бюро.

«Бюро Асамблеї вирішило рекомендувати провести Асамблеї двоє поточних дебатів по ситуації з Олексієм Навальним в 2021 році, а також дотриманням права на свободу слова та вираження поглядів з боку компаній, які входять до групи Big Tech (Amazon, Apple, Google, Facebook і Microsoft)», – заявила народний депутат.

Вона нагадала, що це рішення Бюро буде розглянуто в понеділок, 25 січня, на відкритті Першої частини сесії ПАРЄ 2021 року.

«Дане рішення Бюро буде розглянуто в понеділок, 25 січня, на відкритті Першої частини сесії ПАРЄ 2021 року, але це процедурне рішення і в разі відсутності оскаржень з боку делегатів, не потребуватиме голосування. Водночас якщо делегати все ж виступають за проведення таких дебатів, необхідна проста більшість голосів делегатів Асамблеї, щоб такі дебати були проведені. Відповідно до Правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи, наприкінці поточних дебатів Асамблея не має права голосувати за жоден документ, але Бюро Асамблеї може згодом запропонувати передати цю тему до відповідного комітету для підготовки доповіді (report)», – підсумувала Мезенцева.

Як повідомлялося раніше, виконавча рада ЮНЕСКО 22 січня схвалила документ «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», визнавши погіршення ситуації з правами людини на окупованому Росією півострові.