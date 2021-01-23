ЮНЕСКО фіксує порушення свободи в анексованому Криму

ЮЕСКО прийняла вже дванадцять рішень щодо ситуації в Криму

Найбільше від дій окупаційної влади потерпають українці та кримські татари

Виконавча рада ЮНЕСКО (Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури) 22 січня у рамках сесії Виконавчої ради схвалила «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», визнавши погіршення ситуації з правами людини на окупованому Росією півострові.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, це вже 12 рішення ЮНЕСКО щодо ситуації в Криму.

«Згідно з висновками, що містяться в доповіді, дані, зібрані Україною та міжнародними організаціями, свідчать про подальше погіршення ситуації з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим і місті Севастополі», – повідомили в МЗС.

Наголошується, що найбільше потерпають від порушення прав людини кримські татари і українці. Вони зазнають значного тиску з боку окупаційної влади.

«У висновках також зазначається, що дії окупаційної влади суттєво загрожують свободі поглядів, совісті і релігії, права на мирні зібрання та об'єднання, свободу ЗМІ та доступу до інформації, мовним і культурним правам», 22 січня у рамках 210-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО було ухвалено вже дванадцяте рішення «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)». Рішення констатувало погіршення ситуації на окупованому Кримському півострові». – додали в МЗС.

Крім цього у ЮНЕСКО відзначили, що окупаційні влади завдали шкоди культурним цінностям, які належать Україні і знаходяться в Криму.

У МЗС зазначили, що генеральний директор ЮНЕСКО представить наступну доповідь про ситуацію в тимчасово окупованому Криму на 212-ї сесії виконавчої ради за результатами повноцінного комплексного моніторингу.

«Схвалення цього рішення в черговий раз підтверджує міцну позицію міжнародного співтовариства на підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави і є важливим інструментом протидії агресивній політиці Росії і елементом консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму», – зазначила перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова.

Учора стало відомо про те, що в окупованому РФ Криму напередодні акції на підтримку опозиційного російського політика Олексія Навального, яка запланована на 23 січня, поліція принесла додому кримськотатарським активістам письмові застереження проти участі в масових заходах.