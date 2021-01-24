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    МЗС відреагували на російський Севастополь у виконанні ВВС

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    ЗМІ написали, що Сімферополь та Севастополь&nbsp;&ndash; це Росія - МЗС відреагували на російський Севастополь у виконанні ВВС
    ЗМІ написали, що Сімферополь та Севастополь – це Росія
    Фото: Google Maps

    ВВС Росія опублікували карту міст, де проходили протести на підтримку Олексія Навального

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на новину BBC Росія, де написано, що Севастополь та Сімферополь – російські міста. Про це він написав у своєму Twitter.

    «BBC, не рекламуйте російські неправдиві розповіді. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано. Міжнародне право має значення», – написав Ніколенко.

    Зазначимо, що BBC Росія опублікували карту того, в яких містах у світі пройшли акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального у Facebook.

    Фото: BBC Росія
    Фото: BBC Росія

    Після публікації серед користувачів почався спір, чий Сімферополь та Севастополь. Українські користувачі вимагали переставити їх до списку України.

    Нагадаємо, що ЮНЕСКО фіксує порушення свободи в анексованому Криму.

    Слід зазначити, що у протестах в Росії взяли участь не менш як 110 тисяч осіб.

    Теги: МЗС Крим Росія Севастополь Сімферополь Facebook Twitter
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