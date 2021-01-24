МЗС відреагували на російський Севастополь у виконанні ВВС

ЗМІ написали, що Сімферополь та Севастополь – це Росія

ВВС Росія опублікували карту міст, де проходили протести на підтримку Олексія Навального

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на новину BBC Росія, де написано, що Севастополь та Сімферополь – російські міста. Про це він написав у своєму Twitter.

«BBC, не рекламуйте російські неправдиві розповіді. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано. Міжнародне право має значення», – написав Ніколенко.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021

Зазначимо, що BBC Росія опублікували карту того, в яких містах у світі пройшли акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального у Facebook.

Фото: BBC Росія

Після публікації серед користувачів почався спір, чий Сімферополь та Севастополь. Українські користувачі вимагали переставити їх до списку України.

Нагадаємо, що ЮНЕСКО фіксує порушення свободи в анексованому Криму.

Слід зазначити, що у протестах в Росії взяли участь не менш як 110 тисяч осіб.