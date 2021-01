МЗС відреагували на російський Севастополь у виконанні ВВС

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на новину BBC Росія, де написано, що Севастополь та Сімферополь – російські міста. Про це він написав у своєму Twitter.

«BBC, не рекламуйте російські неправдиві розповіді. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано. Міжнародне право має значення», – написав Ніколенко.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr