Нова міністерка соцполітики: що відомо про Оксану Жолнович

Із 2019 по 2021 Жолнович була радницею міністра соціальної політики

Український парламент звільнив із посади міністра соціальної політики Марину Лазебну та призначив нову міністерку Оксану Жолнович.

Рішення підтримали голосами 277 депутатів. Наразі у Кабміні лишилося лише 6 з 22 міністрів від початкового складу уряду 2020-го року.

Що відомо про Оксану Жолнович

Оксана Жолнович з 2020 року була керівницею департаменту соціальної політики і охорони здоров'я Офісу президента. З 2019 по 2021 була радницею міністра соціальної політики. Працювала у сфері захисту осіб з інвалідністю. Була членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності.

Жолнович була член політичної партії «Сила Людей». Від цієї політсили чотири рази балотувалася до рад різних рівнів. Та за даними руху «Чесно» жодного разу не була обрана. У 2014-тому на позачергових виборах до Верховної ради була включена до виборчого списку під № 5 партії «Сила людей». У 2015-тому як мажоритарниця висувалася в депутати Львівської обласної ради. Того ж року подавалася ще й на посаду голови і водночас депутатки Львівської міської ради.

З 1996 по 2001 навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист». Там же захистила кандидатську дисертацію на тему «Система трудового права України».

Брала участь у проєкті «Нові лідери», де написала про себе: «Займаюся тренерською та просвітницькою діяльністю у сфері активізації та захисту громадянських, соціальних трудових і екологічних прав, забезпечення гендерної рівності».

Нагадаємо, вчора Верховна Рада 277 голосами звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України.

Також Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ.