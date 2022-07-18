Рада звільнила міністерку соцполітики Лазебну

Парламент підтримав заяву про відставку очільниці Міністерства соціальної політики

Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Свої голоси за відставку Лазебної віддали 277 народних депутатів.

Железняк зауважив, що у Кабміні залишилось лише 27.2% або 6 з 22 міністрів від початкового складу уряду 2020 року.

За словами нардепа, призначення Оксани Жолнович на посаду міністра відбудеться скоро, але не сьогодні.

Додамо, що Оксана Жолнович, яка претендує на посаду очільниці Мінсоцполітики, з 2019 по 2021 була радницею міністра соціальної політики. Працювала у сфері захисту осіб з інвалідністю. Була членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності.

Доцентка кафедри соціального права Львівська національного університету імені Івана Франка, а з 2017 по 2019 рік була помічницею ректора Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Із 2009 по 2019 рік входила до Ради адвокатів Львівської області. Була співзасновницею та членкиею правління ГО «Український центр соціально-правових досліджень» та експерткою ГО «Європейський вектор реформ».

Крім того, Жолнович була член політичної партії «Сила Людей». Від цієї політсили чотири рази балотувалася до рад різних рівнів.

Нагадаємо, 15 липня міністерка соціальної політики України Марина Лазебна подала заяву про відставку.

Як відомо, наприкінці серпня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Марину Лазебну головою Державної соціальної служби України. Уряд Олексія Гончарука вже 2 жовтня 2019 року звільнив її з цієї посади.

3 березня 2020 року на засіданні фракції «Слуга народу» була запропонована президентом України Володимиром Зеленським на посаду міністра соціальної політики. На засіданні Верховної Ради України 4 березня 2020 року Лазебна була призначена міністром соціальної політики.