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    Політика

    Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку

    Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку
    фото: kmu.gov.ua

    Причини відставки нараз не відомі

    Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна подала заяву про відставку. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

    «У Верховну раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України», – написав Мельничук.

    До відома, наприкінці серпня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Марину Лазебну головою Державної соціальної служби України. Уряд О.Гончарука вже 2 жовтня 2019 року звільнив з цієї посади.

    3 березня 2020 року на засіданні фракції «Слуга народу» була запропонована президентом України Володимиром Зеленським на посаду міністра соціальної політики.

    На позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня 2020 року призначена міністром соціальної політики.

    Нагадаємо, ще у жовтні минулого року «Слуги народу» у Трускавці склали список міністрів «на виліт».

    Теги: росія окупанти міністр війна відставка Україна окупація Марина Лазебна #stoprussia
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    Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку