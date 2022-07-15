Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку

Причини відставки нараз не відомі

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна подала заяву про відставку. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«У Верховну раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України», – написав Мельничук.

До відома, наприкінці серпня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Марину Лазебну головою Державної соціальної служби України. Уряд О.Гончарука вже 2 жовтня 2019 року звільнив з цієї посади.

3 березня 2020 року на засіданні фракції «Слуга народу» була запропонована президентом України Володимиром Зеленським на посаду міністра соціальної політики.

На позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня 2020 року призначена міністром соціальної політики.

Нагадаємо, ще у жовтні минулого року «Слуги народу» у Трускавці склали список міністрів «на виліт».