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    Політика

    Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ

    Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ
    фото: СБУ

    «За» проголосували 265 нардепів

    Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів.

    Зокрема, «Слуга народу» дала 203 голоси, «Батьківщина» – 11, «Платформа за життя та мир» – 2, партія «За майбутнє» – 12, «Довіра» – 17» та «Відновлення України» – 11.

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    Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ
    Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ

    «Звільнити Баканова Івана Геннадійовича з посади голови Служби безпеки України», – йдеться в тексті постанови.

    Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

    Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.

    17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

    Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

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    Теги: Батьківщина Верховна Рада СБУ Україна Іван Баканов За майбутнє
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    Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ