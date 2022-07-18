Шмигаль вніс до Ради подання про призначення нового міністра соцполітики

Новим міністром соціальної політики може стати Оксана Жолнович. Відповідне подання до Верховної Ради надійшло від прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Зазначимо, що на сайті парламенту відповідна постанова поки не зареєстрована.

«У Верховну Раду України надійшло подання прем’єр-міністра України про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики України», – зазначив Мельничук.

Оксана Жолнович з 2020 року працювала керівницею департаменту соціальної політики і охорони здоров'я Офісу президента України. З 2019 року до 2021 року була радницею міністра соціальної політики. Зокрема, працювала у сфері захисту осіб з інвалідністю.

Доцентка кафедри соціального права Львівська національного університету імені Івана Франка, а з 2017 по 2019 рік була помічницею ректора Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Із 2009 по 2019 рік входила до Ради адвокатів Львівської області. Була співзасновницею та членкиею правління ГО «Український центр соціально-правових досліджень» та експерткою ГО «Європейський вектор реформ».

Крім того, Жолнович була член політичної партії «Сила Людей». Від цієї політсили чотири рази балотувалася до рад різних рівнів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада 277 голосами звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України.