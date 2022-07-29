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Новим заступником глави МЗС став колишній посол у Чехії

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 21:59 glavcom.ua
Новим заступником глави МЗС став колишній посол у Чехії
Новим заступником Кулеби став Євген Перебийніс
фото з відкритих джерел

У міністра закордонних справ України з’явився новий заступник – Євген Перебийніс

Колишній посол України в Чехії Євген Перебийніс став заступником міністра закордонних справ. Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 липня.

«Перебийноса Євгена Петровича призначено заступником міністра закордонних справ України», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський звільнив Перебийноса з посади посла 9 липня. У Чехії він працював з 2017 року. До цього 5 років він був послом України в Латвії.

На дипломатичній службі Перебийніс з 1992 року – спочатку працював в МЗС, потім у посольстві в Чехії. Також деякий час працював у міжнародних департаментах Адміністрації президента.

Безпосередньо послом став у 2008 році – тоді він очолив посольство України у Швеції. У 2012 році Перебийніс став послом МЗС з особливих доручень, а в 2013-му був директором департаменту інфополітики МЗС і речником цього відомства.

Також уряд призначив заступником міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Світлану Гринчук.

Нагадаємо, народного депутата Андрія Костіна призначили новим Генеральним прокурором України. Відповідне рішення ухвалили нардепи  під час засідання Верховної Ради.

Костін займав посаду народного депутата та голова Комітету парламенту з питань правової політики.

Новий генеральний прокурор Андрій Костін призначив очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко

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