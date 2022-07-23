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  4. МЗС допомагатиме українцям за кордоном, але головне – повернути їх додому, – Кулеба
рус
    Суспільство

    МЗС допомагатиме українцям за кордоном, але головне – повернути їх додому, – Кулеба

    МЗС хоче, аби всі українці, які зараз перебувають за кордом повернулися додому - МЗС допомагатиме українцям за кордоном, але головне – повернути їх додому, – Кулеба
    МЗС хоче, аби всі українці, які зараз перебувають за кордом повернулися додому
    фото: Depositphotos

    Кінцевою метою залишається повернення всіх українців, які перебувають за кордоном, додому

    Міністерство закордонних справ продовжуватиме допомагати українцям за кордоном у захисті їхніх прав. Але головною метою залишається їх повернення додому. Про це очільник МЗС заявив під час саміту перших леді і джентльменів.

    «Ми робимо все для того, щоб захищати права українців. Єдине, що ми не будемо робити - це сприяти тому, щоб вони залишалися за кордоном назавжди. Ми хочемо, щоб українці повернулися додому», – сказав Кулеба.

    Він підкреслив, що кінцевою метою залишається повернення всіх українців, які перебувають за кордоном, додому.

    Нагадаємо, 21 липня повідомлялося, що на кордоні з Польщею утворилися величезні черги на виїзд з України. У пунктах пропуску «Шегині» та «Рава-Руська» спостерігаються найбільші черги на виїзд з України.

    У пункті пропуску «Шегині» очікували 120 легковиків і вісім автобусів, «Устилуг» – 50 легкових автомобілів, «Угринів» – 30 машин, «Рава-Руська» – 90 легковиків, «Грушів» – 70 легкових авто і шість автобусів.

    У ПП «Краківець» пропуск легкових авто і автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється.

    Зауважимо, 18 липня повідомлялося, що прикордонний пункт пропуску Корчова-Краковець на кордоні України та Польщі не працюватиме на пропуск пасажирського транспорту протягом 10 днів.

    Зазначимо, Верховна Рада спростила процедуру надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон під час воєнного стану.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    МЗС допомагатиме українцям за кордоном, але головне – повернути їх додому, – Кулеба