МЗС роз’яснило, що змінилося в роботі українських посольств під час війни

«Наші консули працюють 24/7»

Українські консули працюють цілодобово, щоб допомагати українцям, які змушені виїжджати у більш безпечні місця. Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко в інетрв’ю «Главкому».

«Навантаження на українські посольства та консульства посилюється. Через щоденні агресивні дії Росії, що проявляються у збільшенні ракетних ударів по цивільних об’єктах, по мирному населенню, зокрема як це було у Вінниці, велика кількість українців змушені виїжджати у більш безпечні місця, у тому числі, в інші країни. Тому наші консули працюють 24/7, аби надавати їм допомогу», – зазначив Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що на в’їзд в Україну зараз розраховує не так багато іноземців. Дуже багато країн наклали певні обмеження, повідомили своїм громадянам про рівень небезпеки і не радять їм відвідувати Україну. Тиждень тому й Україна оголосила, що цього року не зможе прийняти паломників-хасидів саме через неможливість гарантувати їхню безпеку.

Нагадаємо, з 1 липня для громадян Росії запроваджено візовий режим. Раніше це рішення, ініційоване президентом, ще всередині червня ухвалив уряд. Відтепер росіяни, які перебувають на території РФ, де віднедавна не діють українські консульства, можуть отримати візи на відвідання України через міжнародного оператора VFS Global, який приймає документи у восьми російських містах. Цей оператор виконуватиме функції «поштової скриньки» між українською та російською сторонами.