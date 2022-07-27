Рада призначила нового генпрокурора

Очільником Генпрокуратури став Андрій Костін

Народного депутата Андрія Костіна призначили новим Генеральним прокурором України. Відповідне рішення ухвалили нардепи сьогодні під час засідання Верховної Ради.

Кандидатуру Костіна підтримали 299 парламентарів.

Зокрема:

«Слуга народу» – 220;

«Платформа за життя та мир» – 15;

«Батьківщина» – 2;

«Партія «За майбутнє» – 14.

Андрій Костін до сьогодні займав посаду народного депутата та голова Комітету парламенту з питань правової політики.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Зеленський призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

Венедіктова прокоментувала своє відсторонення і заявила, що продемонструвала гарні результати роботи.

Згодом Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.