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Олександр Клименко став очільником САП

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 11:05 glavcom.ua
Олександр Клименко став очільником САП
Головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Олександр Клименко
фото з відкритих джерел

Клименко виграв конкурс ще пів року тому

Новий генеральний прокурор Андрій Костін призначив очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення», – йдеться в повідомленні.

Єрмак зазначив, що незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні. Боротьба з корупцією є пріоритетом для України, оскільки від її успішності залежить інвестиційна привабливість та свобода бізнесу.

«А наша Генпрокуратура, зокрема, має важливу місію – розслідування злочинів росії проти України. Ми повинні притягнути до відповідальності російських злочинців», – додав Єрмак.

Клименко – детектив Національного антикорупційного бюро. Він виграв конкурс ще пів року тому, втім лише 19 липня комісія проголосувала за результати. Олександру Клименко 35 років. Він виходець із Слобожанщини. Його професійна кар'єра розпочалася з посади слідчого, а потім старшого слідчого в органах внутрішніх справ Києва у березні 2010 року.

З листопада 2015 року – старший слідчий у Національній поліції. Він розслідував розкрадання коштів на Укрзалізниці. Клименко з’ясував, що чиновники укладали фіктивні договори, таким чином виводячи кошти з держпідприємства. Він написав листа, щоб зупинити такі виплати. Однак його керівник вимагав відкликати цей лист, а коли Клименко відмовився, йому наказали здати посвідчення та залишити управління.

У березні 2016 року Клименко взяв участь у конкурсі та став детективом Національного антикорупційного бюро. А вже за рік – старшим детективом, з листопада 2017 року – керівником відділу.

21 грудня 2021 року комісія із обрання керівництва САП за результатами конкурсу оголосила рейтинг кандидатів. Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Андрій Синюк – 229. 

Нагадаємо, що ексголова САП Назар Холодницький пішов у відставку у серпні 2020 року. Він очолював відомство із 2015 року.

 

Теги: Олександр Клименко Андрій Костін прокуратура САП

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