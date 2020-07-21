Новий кадровий скандал. На Банковій акція протесту проти «людини Азарова» документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директора кінних заводів просять президента відкликати наказ глави Мінекономіки Ігоря Петрашка про призначення в.о. директора ДП «Конярство України»

Протестувальники обурилися призначенням «гарного донецького хлопця» очільником держпідприємства «Конярство України»

У вівторок, 21 липня, біля Офісу Володимира Зеленського відбудеться акція «Президенте, прибери людей Януковича з ДП «Конярство України». Врятуйте, коней!».

Як повідомили організатори акції, директора кінних заводів, любителі коней, прийдуть на Банкову з проханням вплинути і відкликати наказ міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка про призначення «гарного донецького хлопця» Євгена Олександровича Веретюка виконуючим обов’язки директора ДП «Конярство України».

Зазначається що Євген Веретюк був помічником народного депутата України Олексія Азарова і на даний час очолює підприємство АТ «ВКП «Металіст», яке начебто «досі працює на «ДНР», виготовляючи електрозварні труби.

«Призначення Євгена Веретюка в.о. директором ДП «Конярство України» не було випадковим. Кулуарами Мінекономіки пошепки говорять, що за призначення «нового головного коняра» комусь занесли великі гроші в Офісі президента України», – заявили організатори акції.

Також вони відмітили, що 16 липня в приміщені ДП «Конярство України» з’явився Костянтин Згара – «людина яка активно підтримувала «Партію регіонів» та мала добрі відносини з сім’єю Азарових».

«Нагадуємо, що при Азарові було створено ДП «Конярство України» в яке загнали 14 кінних заводів. І через декілька років прибуткові підприємства, які мають 45 тис га землі, зробили штучно банкротами. Саме Костянтин Згара, «смотрящий» від регіоналів приклав руку до знищення конярства в Україні», – запевняють учасники протесту.

Акція біля Офісу президента розпочнеться вже за кілька годин – о 11:00.