Зеленський призначив Пристайка послом України у Британії



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Вадим Пристайко за президентства Зеленського був главою МЗС та віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Ще на початку червня «Главком» повідомляв, що Вадим Пристайко поїде працювати послом до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії.

Про це йдеться в указі глави держави.

«Призначити Пристайка Вадима Володимировича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії», – зазначається у документі.

Нагадаємо, ще на початку червня «Главком» повідомляв, що Вадим Пристайко поїде працювати послом до Великої Британії.

Як відомо, Вадим Пристайко з травня 2019 року був призначений Зеленським заступником голови Офісу президента. У серпні минулого року Пристайко був призначений главою МЗС України.

Після відставки уряду Олексія Гончарука Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ. Після призначення глава МЗС Пристайко став віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

4 червня Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра.