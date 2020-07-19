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    Ресторанний комплекс, що належить росіянам, влаштував багатолюдну вечірку на баржі у Києві

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    Вечірка у ресторанному комплексі Queen Kyiv&nbsp; - Ресторанний комплекс, що належить росіянам, влаштував багатолюдну вечірку на баржі у Києві
    Вечірка у ресторанному комплексі Queen Kyiv 
    Скріншот з відео

    Без масок персонал закладу, діджеї, дівчата з підтанцьовки

    Ресторанний комплекс Queen Kyiv напередодні ввечері, 18 липня, влаштував багатолюдну вечірку, яка тривала до самого світанку.

    Про це повідомляють Букви.

    Відвідувачі закладу опублікували в stories відео вечірки.

    Як видно, людей на баржі зібралося дуже багато. Про карантинні обмеження навіть не йде мова – гості вечора без масок і часом впритул стояли і танцювали один до одного. Всі столики зайняті, багато гостей курили кальян.

    Без масок персонал закладу, діджеї, дівчата з підтанцьовки.

    Нагадаємо, 17 травня в ресторані Queen також пройшла вечірка, на якій були присутні багато гостей. На наступний день мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу розкритикував такі дії власників ресторану.

    «Хотів би зазначити, я бачив у вихідні в соцмережах відео з деяких нічних клубів столиці. Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми!» – сказав мер.

    Він також звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці. За його словами, міська влада не дозволяли відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади, хоча деякі з них працюють.

    Комплекс Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group.
    Власник Bulldozer Group – москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group, зазначено, що холдинг управляє декількома десятками ресторанів по всьому світу, і серед них закладу в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ.

    Нагадаємо, в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

    Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.

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