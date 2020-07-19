Ресторанний комплекс, що належить росіянам, влаштував багатолюдну вечірку на баржі у Києві
Без масок персонал закладу, діджеї, дівчата з підтанцьовки
Ресторанний комплекс Queen Kyiv напередодні ввечері, 18 липня, влаштував багатолюдну вечірку, яка тривала до самого світанку.
Про це повідомляють Букви.
Відвідувачі закладу опублікували в stories відео вечірки.
Як видно, людей на баржі зібралося дуже багато. Про карантинні обмеження навіть не йде мова – гості вечора без масок і часом впритул стояли і танцювали один до одного. Всі столики зайняті, багато гостей курили кальян.
Без масок персонал закладу, діджеї, дівчата з підтанцьовки.
Нагадаємо, 17 травня в ресторані Queen також пройшла вечірка, на якій були присутні багато гостей. На наступний день мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу розкритикував такі дії власників ресторану.
«Хотів би зазначити, я бачив у вихідні в соцмережах відео з деяких нічних клубів столиці. Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми!» – сказав мер.
Він також звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці. За його словами, міська влада не дозволяли відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади, хоча деякі з них працюють.
Нагадаємо, в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.
Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.