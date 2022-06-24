Новий скандал з Арестовичем: Жінки шлють речнику Банкової яйця

Олексій Арестович нарвався на флешмоб з яйцями, назвав перебування жінок в армії жахом для них самих

Слова радника голови Офісу президента обурили українських жінок

Олексій Арестович вляпався у черговий скандал, прокоментувавши ставлення до жінок у Збройних силах. Під час ефіру на YouTube-каналі «Ісландія» Арестович заявив, що жінка в армії – це жах.

Речник Банкової пояснив, що має на увазі: жінок не сприймають за повноцінних військових, вони мають певні проблеми гігієнічного характеру, а також їх намагаються зробити об’єктом сексуальних домагань.

Слова Арестовича викликали обурення у українських жінок. Так, екснардепка Ірина Луценко припустила, що радника голови Офісу президента мучать комплекси, й іронічно запропонувала надати йому допомогу, приславши яйця (натякнувши на відсутність у Арестовича характеру).

«Започатковую флешмоб - #передайАрестовичуЯйця», – написала на Facebook Луценко.

Нагадаємо, Олексій Арестович останнім часом регулярно стає фігурантом різних скандалів.

Так, на одному із ефірів у російського адвоката Марка Фейгіна заявив, що «в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою», яка підходить для «маленької моноетнічної держави типу Угорщини», але Україна – велика і полікультурна країна.

Також Арестович упевнений, що «хороші росіяни» можуть поповнити людський ресурс, який Україна втрачає через війну.

Ця заява речника Банкової спровокувала скандал у соцмережах, відомі культурні та політичні діячі різко відреагували на слова Арестовича про «маленьку культуру».

Крім того, радник голови Офісу президента назвав представників ЛГБТ-спільноти «людьми з відхиленнями».

Також Олексій Арестович розкритикував і образив українських активістів, чим викликав нову хвилю протестів з боку активної частини громадянського суспільства.