Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)

«Два-три тижні, максимум місяць» стало влучною відповіддю на всі життєві запитання

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович та його обіцянки, що найважча фаза, а то й сама війна завершиться за «два-три тижні, максимум місяць» спричинили хвилю мемів у соцмережах. Запустив її сам Арестович, опублікувавши дотепний мем та притчу на своїй сторінці у Facebook.

«Іде Будда з учнями дорогою. Бачить: яма, у ній віл, селянин намагається його витягнути, але сил не вистачає. Будда кивнув учням, вони швидко допомогли витягнути тварину. Ідуть далі, знову яма, у ній віл, на краю сидить селянин і гірко плаче. Будда пройшов повз, ніби не помітив. Учні його запитують: «Учителю, чому ти не захотів допомогти цьому селянинові?». «Допомогти плакати?», – написав Арестович.

Українці ж почали прикладати «два-три тижні» Арестовича до всіляких життєвих запитань – від сакрального «коли я схудну» до набридливого родинного «ну а діти коли вже».

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович потролив канцлера Німеччини Олафа Шольца. Гуляючи Києвом, Арестович купив фастфуд із картоплею та сосискою і записав звернення до канцлера ФРН. «Пане Шольц, ми тут поповнюємо німецький бюджет. А де наша зброя?» – запитав він.