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  4. Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)
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    Події в Україні

    Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)

    Першим мем про себе опублікував сам Арестович&nbsp; - Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)
    Першим мем про себе опублікував сам Арестович 
    фото з відкритих джерел

    «Два-три тижні, максимум місяць» стало влучною відповіддю на всі життєві запитання

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович та його обіцянки, що найважча фаза, а то й сама війна завершиться за «два-три тижні, максимум місяць» спричинили хвилю мемів у соцмережах. Запустив її сам Арестович, опублікувавши дотепний мем та притчу на своїй сторінці у Facebook.

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    Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)
    Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)
    Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)
    Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)
    Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)
    Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)

    «Іде Будда з учнями дорогою. Бачить: яма, у ній віл, селянин намагається його витягнути, але сил не вистачає. Будда кивнув учням, вони швидко допомогли витягнути тварину. Ідуть далі, знову яма, у ній віл, на краю сидить селянин і гірко плаче. Будда пройшов повз, ніби не помітив. Учні його запитують: «Учителю, чому ти не захотів допомогти цьому селянинові?». «Допомогти плакати?», – написав Арестович.

    Українці ж почали прикладати «два-три тижні» Арестовича до всіляких життєвих запитань – від сакрального «коли я схудну» до набридливого родинного «ну а діти коли вже».

    Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович потролив канцлера Німеччини Олафа Шольца. Гуляючи Києвом, Арестович купив фастфуд із картоплею та сосискою і записав звернення до канцлера ФРН. «Пане Шольц, ми тут поповнюємо німецький бюджет. А де наша зброя?» – запитав він.

    Теги: росія окупанти зброя бюджет діти війна українці Україна Facebook окупація радник учні Олексій Арестович #stoprussia
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    Українці перетворили обіцянки Арестовича на дотепні меми (фото)