Новий-старий мер: оголошено переможця виборів у Тернополі

Сергій Надал втретє став мером Тернополя

Міським головою Тернополя знову став представник ВО «Свобода» Сергій Надал. Про це сьогодні під час засідання міської територіальної виборчої комісії оголосила голова ТВК Тетяна Семусь.

За Надала проголосували 74,59% виборців (52,876 тис.), повідомляє УНІАН.

Друге місце посів представник «Сили людей» Іван Сороколіт (5,9%), третє – висуванець від ВО «Батьківщина» Леонід Бицюра (4,9%).

Загалом за посаду міського голови Тернополя боролися 10 кандидатів.

Надала уже двічі підряд обирали міським головою, це буде його третя каденція.

Сергій Надал народився 1 січня 1975 року в Тернополі. Закінчив загальноосвітню школу №17 (1991 р.), Тернопільський комерційний інститут (1995 р., диплом бакалавра за спеціальністю «економіст, економіка та управління виробництвом»), Тернопільську академію народного господарства (1997 р., диплом спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит» та 2001 р., диплом магістра за спеціальністю «Фінанси»).

У 1994-2005 роках працював у Державній податковій інспекції у м. Тернополі. З вересня 2005 року працював на посаді начальника відділу ДПА в Тернопільській області. У 2007-2010 роках – перший заступник голови ДПА в Тернопільській області. З квітня по липень 2010 року – начальник Старокостянтинівської ОДПІ Хмельницької області. 15 березня 2009 року був обраний депутатом Тернопільської обласної ради (фракція ВО «Свобода»).

З 31 жовтня 2010 року – міський голова Тернополя.

Як повідомлялося, станом на 16:00 30 жовтня Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад і 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.

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