Місцеві вибори: ЦВК визнала обраними 84 голів у 23 областях

Вже встановлені результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів

На всіх виборчих дільницях завершено процес підрахунку голосів та складено протоколи ДВК

Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад і 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.

Як повідомила в п'ятницю пресслужба ЦВК, станом на 16:00 встановлено результати місцевих виборів депутатів 64 місцевих рад (8 - міських, 15 - селищних, 41 - сільської) у 23 областях. Також визнано обраними 84 голів: 20 міських, 17 селищних, 47 сільських у 23 областях.

У ЦВК наголосили, що процес підрахунку голосів виборців і складання протоколів дільничними виборчими комісіями завершено, майже всі ДВК передали документацію сільським, селищним і міським територіальним виборчкомам.

Цей процес триває у двох областях (менше ніж 0,2% ДВК): у Вінницькій області - 30 ДВК, в Одеській - 27.

У ЦВК нагадали, що результати виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

Раніше було оголошено переможця на виборах мера Ржищева. Згідно з ухваленою постановою ТВК, міським головою Ржищева стала Крістіна Чорненька («Європейська солідарність»). За неї віддали голоси 2713 виборців із 5204.

Як повідомлялося, Київська міська територіальна виборча комісія лише 29 жовтня почала приймати протоколи від районних комісій.

Відомо, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

У ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні