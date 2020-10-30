Місцеві вибори: ЦВК визнала обраними 84 голів у 23 областях
На всіх виборчих дільницях завершено процес підрахунку голосів та складено протоколи ДВК
Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад і 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.
Як повідомила в п'ятницю пресслужба ЦВК, станом на 16:00 встановлено результати місцевих виборів депутатів 64 місцевих рад (8 - міських, 15 - селищних, 41 - сільської) у 23 областях. Також визнано обраними 84 голів: 20 міських, 17 селищних, 47 сільських у 23 областях.
У ЦВК наголосили, що процес підрахунку голосів виборців і складання протоколів дільничними виборчими комісіями завершено, майже всі ДВК передали документацію сільським, селищним і міським територіальним виборчкомам.
Цей процес триває у двох областях (менше ніж 0,2% ДВК): у Вінницькій області - 30 ДВК, в Одеській - 27.
У ЦВК нагадали, що результати виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.
Раніше було оголошено переможця на виборах мера Ржищева. Згідно з ухваленою постановою ТВК, міським головою Ржищева стала Крістіна Чорненька
Як повідомлялося, Київська міська територіальна виборча комісія лише 29 жовтня почала приймати протоколи від районних комісій.
Відомо, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.
У ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.
До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні
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