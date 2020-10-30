В Новгороді-Сіверському проведуть повторні вибори
Виборчий процес розпочнеться з самого початку, - додала Айвазовська
У місті будуть повторні вибори
Міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання на коронавірус. Про це повідомила РБК-Україна голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
«Це місто з чисельністю виборців до 75000. Відповідно, ТВК повинна встановити результати виборів. Якщо переможцем є померла особа, то після отримання свідоцтва про смерть, комісія протягом 10 днів повинно оголосити повторні вибори», – сказала вона.
Виборчий процес розпочнеться з самого початку, додала Айвазовська.
Нагадаємо, що переобраний мер Новгорода-Сіверського помер від коронавірусу.
Крім того, 61-річний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який вчетверте балотувався на цю посаду і, за попередніми даними, набрав найбільшу кількість голосів, помер від коронавірусу.
Після встановлення офіційних результатів у Борисполі мають відбутись повторні вибори.