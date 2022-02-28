Оборона України. Звіт про ситуацію на ранок у регіонах

Офіс президента повідомив про ситуацію по всій країні

За даними українських влади та Збройних сил, російські окупанти минулої ночі знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих.

Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.

Станом на ранок, за даними обласних державних адміністрацій, ситуація в регіонах така:

Житомирщина: цілу ніч сирени. Загалом ситуація контрольована.

Кіровоградщина: ніч пройшла відносно спокійно.

Волинь: тихо. Повітряних тривог не було.

Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!

Запорізька область: Бердянськ окуповано. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.

Рівне: Сьогодні вперше з початку війни в місті не було вранці повітряної тривоги.

Вінниця: відносно спокійно.

Хмельницький: Спокійно. Але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, в тому числі тих, хто слідував транзитом.

Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3 ранку. Відтоді — спокійно. На ранок в Черкасах — повітряна тривога.

Полтава: відносно тихо. У Чернівцях вночі вперше була повітряна тривога.

Луганщина: Ніч відносно спокійно. На ранок — дванадцять одиниць техніки, з них чотири танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.

Донеччина: Тяжкі бої за Маріуполь і Волноваху.

Тернопіль: спокійно Одеса: ніч в місті — відносно спокійно. Ситуація в області під контролем ЗСУ

Івано-Франківськ: ситуація спокійна

Миколаївщина: кілька разів в ночі тривога, загалом — ситуація стабільна.

Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована.

Харківщина: Всю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста. Місто під контролем.

Київщина: Повітряні тривоги. Гаряче було під Ірпенем, на вишгордоському напрямі, обстріли. Ситуація контрольована ЗСУ.

Львівщина: ситуація спокійна.

Нагадаємо, головна втрата минулої ночі — Бердянський район. Він окупований росіянами. Про це повідомила Бердянська районна державна адміністрація. Наразі ворожа техніка спостерігається в різних громадах. Із вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про «рейди» окупантів по будинках в пошуках телефонів. У Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито іншого поранено. За наявною інформацією, постраждалі – охоронці підприємства «Бердянські жниварки».

Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.

Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.