П’ятий день російської окупації: оперативна інформація ранку 28 лютого

Артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад п’яти колон ворожої техніки

Станом на ранок 28 лютого в Україні триває масшабна війна з боку Росії. Кремлівські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

«Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони», – йдеться у повідомленні.

Окупанти нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.

«Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу», - повідомляють ЗСУ.

«Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад п’яти колон ворожої техніки та живої сили противника. Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону», – йдеться у повідомленні.

До слова, війна Росії проти України та введені світом санкції проти РФ призвели до падіння курсу рубля по відношенню до долара більш як на 40%.