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    Російські окупанти захопили Бердянськ

    Бердянськ перейшов під контроль ворогів - Російські окупанти захопили Бердянськ
    Бердянськ перейшов під контроль ворогів
    фото з відкритих джерел

    Під час захоплення Бердянська окупанти вбили місцевого мешканця

    Бердянський район окуповано. Про це повідомила Бердянська районна державна адміністрація.

    Наразі ворожа техніка спостерігається в різних громадах.

    Із вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про «рейди» окупантів по будинках в пошуках телефонів.

    У Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито іншого поранено. За наявною інформацією, постраждалі – охоронці підприємства «Бердянські жниварки».

    Бердянський відділ поліції розформовано.

    Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.

    Частина комунальних служб працює.

    Міський транспорт зупинився.

    Впродовж ночі місцеві мешканці фіксували переміщення техніки містом. Зранку в Осипенківській громаді також почався рух.

    У громадах періодичні проблеми зі зв'язком.

    Як повідомлялося, на Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

    Раніше чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника.

    На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

    Угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює відбиття повітряних ударів противника.

    Угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

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    Теги: Росія окупанти війна Україна #stoprussia
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    Російські окупанти захопили Бердянськ