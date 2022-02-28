Кадиров визнав: російська армія обіс*алася. Вимагає терміново змінювати тактику

Голова Чечні наполягає, що Україну треба звільняти від «бандерівців та нацистів»

Голова Чечні Рамзан Кадиров поскаржився на «невірну тактику», до якої вдається російська армія, яка воює проти України (бійці Кадирова – офіційно полк Росгвардії – перебувають на півночі від Києва).

«Мені незрозуміло, чому ми продовжуємо няньчитися з бандерівцями? Потрібно вже звільняти міста та населені пункти від бандерівців, «Азова» та інших нацистів. Харків із Києвом від бандерівців не очистити на одних «Тиграх», „Уралах» та уазиках. Повна координація дій військових, грамотна розстановка сил та рішучий штурм. Усе! Більше нічого не треба. Нам не потрібні втрати», - написав Кадиров, передає «Медуза».

З оцінкою Кадирова, що стосується дивно тактики, обраної російським Міноборони РФ, згоден директор з російських досліджень американського військового дослідницького інституту CNA Майкл Кофман.

«Російські частини не ведуть загальновійськові операції. Вони їдуть дорогами невеликими загонами, висуваючи вперед розвідувальні частини та ВДВ. Танки без піхоти У них все погано, бо вони зазвичай так не воюють».

Додамо, що під Гостомелем розгромили колону російського спецназу і лікквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва. Про це повідомили «Главкому» в Офісі президента.

Раніше голова Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття у зв'язку із загибеллю на території України російського кадрового офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

«З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера Російської Армії Нурмагомеда Гаджимагомедова, який з честю виконав свій військовий обов'язок у ході спецоперації із захисту Донбасу», – сказав він.

Меліков став першим російським чиновником, який офіційно заявив про бойові втрати російських збройних сил в Україні. Міністерство оборони РФ раніше повідомляло, що втрат під час «спецоперації» російська армія не зазнає.