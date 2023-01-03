Головна Країна Політика
search button user button menu button

Обстановка на фронті та подальші кроки РФ: Зеленський провів Ставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстановка на фронті та подальші кроки РФ: Зеленський провів Ставку
фото: Офіс президента

Учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Присутні обговорили обстановку на фронті та імовірні кроки РФ найближчим часом. Про це повідомляє преслужба глави держави.

«(Головнокомандувач ЗСУ - ред.) Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період ішлося в доповіді (керівника ГУР МО - ред.) Кирила Буданова», – повідомив Зеленський.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов доповів про ймовірні дії противника у найближчий період.

Учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, їх розподілу за угрупованнями, а також питання грошового забезпечення та преміювання військовослужбовців сил оборони.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Також окремо було обговорено грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств.

Читайте також:

Теги: штурм Володимир Зеленський Олексій Резніков Дмитро Кулеба Андрій Єрмак Олексій Данілов Олександр Кубраков Денис Монастирський Олександр Литвиненко Валерій Залужний Кирило Буданов міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські окупанти хочуть знову вдарити іранськими дронами-камікадзе Shahed по Україні
Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Зеленський попередив українців про небезпеку
Вчора, 22:10
Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
Вчора, 14:43
Слова Зеленського запали українцям у душу
Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента
1 сiчня, 11:28

Політика

Обстановка на фронті та подальші кроки РФ: Зеленський провів Ставку
Обстановка на фронті та подальші кроки РФ: Зеленський провів Ставку
Лубінець анонсував зустріч із Москальковою: про що говоритимуть
Лубінець анонсував зустріч із Москальковою: про що говоритимуть
Зеленський провів глобальну нараду РНБО та Кабміну: що обговорювали
Зеленський провів глобальну нараду РНБО та Кабміну: що обговорювали
Саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві: названо дату
Саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві: названо дату
Зеленський створив військову адміністрацію для окупованих Олешок
Зеленський створив військову адміністрацію для окупованих Олешок
МЗС анонсувало «перезавантаження» відносин з Африкою
МЗС анонсувало «перезавантаження» відносин з Африкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
11K
Терорист Гіркін розповів, що не так із новорічним виступом Путіна
11K
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
8457
Співпраця Ірану з Росією: Тегеран дав пораду українській владі
8017
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту