Обстановка на фронті та подальші кроки РФ: Зеленський провів Ставку

Учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Присутні обговорили обстановку на фронті та імовірні кроки РФ найближчим часом. Про це повідомляє преслужба глави держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«(Головнокомандувач ЗСУ - ред.) Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період ішлося в доповіді (керівника ГУР МО - ред.) Кирила Буданова», – повідомив Зеленський.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов доповів про ймовірні дії противника у найближчий період.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, їх розподілу за угрупованнями, а також питання грошового забезпечення та преміювання військовослужбовців сил оборони.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Також окремо було обговорено грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств.