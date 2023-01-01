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Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента
Слова Зеленського запали українцям у душу
фото з відкритих джерел

Багатьом слова глави держави припали до серця

Президент Володимир Зеленський своїм зверненням у новорічну ніч розчулив українців. Багатьом слова глави держави припали до серця та викликали цілий спектр емоцій.

«Дуже зворушливо, кожне слово як моє», «Молодець Зеленський, що так об’єднав Україну!».

Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента фото 1

«Промова яскрава, змістовна, варта України – дякуємо Зеленському! Перемога буде».

Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента фото 2

«Найкращій президент, з усіх яких я бачила за життя! Слава Україні!»,

Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента фото 3

«Привітання сильне, рік трагічний, з тими відео плакали всією родиною. Нехай Новий рік стане роком нашої перемоги!».

Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента фото 4

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії та друг України Борис Джонсон опублікував у Twitter коротке відеозвернення, в якому висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

До слова, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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Теги: міністр Володимир Зеленський президент Борис Джонсон перемога відео

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