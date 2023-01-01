Зеленський розчулив українців: у мережі вирують емоції через новорічну промову президента

Багатьом слова глави держави припали до серця

Президент Володимир Зеленський своїм зверненням у новорічну ніч розчулив українців. Багатьом слова глави держави припали до серця та викликали цілий спектр емоцій.

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«Дуже зворушливо, кожне слово як моє», «Молодець Зеленський, що так об’єднав Україну!».

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«Промова яскрава, змістовна, варта України – дякуємо Зеленському! Перемога буде».

«Найкращій президент, з усіх яких я бачила за життя! Слава Україні!»,

«Привітання сильне, рік трагічний, з тими відео плакали всією родиною. Нехай Новий рік стане роком нашої перемоги!».

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії та друг України Борис Джонсон опублікував у Twitter коротке відеозвернення, в якому висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

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До слова, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.