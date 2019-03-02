Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент
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Президент нагадав про завершення будівництва автодороги Одеса-Рені
Порошенко назвав також складові міжнародного туристичного визнання регіону
Одеська область має всі можливості, аби стати лідером туристичної галузі у Східній Європі. На цьому наголосив президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області у суботу, повідомляє Укрінформ.
«Я переконаний, що Одеса має стати лідером східно-європейської туристичної галузі», - сказав президент.
За його словами, на Одещині є можливості для розвитку морського, сільського, зеленого туризму.
Порошенко назвав також складові міжнародного туристичного визнання регіону. По-перше, це якісні автошляхи, зазначив глава держави.
Президент нагадав про завершення будівництва автодороги Одеса-Рені.
Нині, за його словами, на черзі будівництво ще низки доріг, а також завершення будівництва злітно-посадкової смуги в Одеському аеропорту.