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    Політика

    Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент

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    <p>Президент нагадав про завершення будівництва автодороги Одеса-Рені</p> - Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент

    Президент нагадав про завершення будівництва автодороги Одеса-Рені

    Порошенко назвав також складові міжнародного туристичного визнання регіону

    Одеська область має всі можливості, аби стати лідером туристичної галузі у Східній Європі. На цьому наголосив президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області у суботу, повідомляє Укрінформ.

    «Я переконаний, що Одеса має стати лідером східно-європейської туристичної галузі», - сказав президент.

    За його словами, на Одещині є можливості для розвитку морського, сільського, зеленого туризму.

    Порошенко назвав також складові міжнародного туристичного визнання регіону. По-перше, це якісні автошляхи, зазначив глава держави.

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    Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент
    Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент
    Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент
    Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент
    Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент
    Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент
    Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент
    Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент
    Одещина може стати лідером туристичної галузі у Східній Європі – президент

    Президент нагадав про завершення будівництва автодороги Одеса-Рені.

    Нині, за його словами, на черзі будівництво ще низки доріг, а також завершення будівництва злітно-посадкової смуги в Одеському аеропорту.

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