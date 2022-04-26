Одіозний нардеп Юрченко, якого затримали на блокпосту, написав заяву на військових

Скандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту зі зброєю, коли він чіплявся до бійців територіальної оборони

Скандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту зі зброєю, коли він чіплявся до бійців територіальної оборони

Нардеп вважає, що військові вчинили неправомірні дії щодо нього, хоча він першим почав поводити себе агресивно

Екснардеп фракції «Слуга народу» Олександр Юрченко, якого 8 квітня затримала на блокпосту через агресивну поведінку, поскаржився на українських бійців до військової прокуратури. Про це повідомив депутат Київради Олександр Погребиський у Facebook.

Погребинському 26 квітня прийшла повістка. Депутата Київради викликають на допит як свідка за фактом можливих неправомірних дій військових, що були на блокпосту, коли затримали нардепа Юрченка.

«Тобто Юрченко реально написав заяву на військових! Класних нардепів собі обрали правда?» − написав Погребинський.

Зауважимо, що 8 квітня Олександра Юрченка затримали після того, як він вступив у суперечку з бійцем територіальної оборони та почав хапатися за його зброю.

Він підійшовши до чатового, який виконував свої обов‘язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Колеги тероборонівця затримали порушника.

До слова, одіозний нардеп вже раніше потрапляв у скандальні ситуації. Так, 8 липня 2021 року з'явилася інформація, що народний депутат Олександр Юрченко потрапив у ДТП у Львові. Він виїжджав заднім ходом з паркування і врізався в автомобіль, який проїжджав повз.

Повідомлялося, що патрульні «запідозрили, що водій у наркотичному сп'янінні», а згодом це підтвердили результати огляду. Сам Юрченко казав, що нічого не вживав і припустив, що наркотики йому «або підсипали, або це було якось сплановано». Нардеп потім здав аналізи у кількох лабораторіях Києва, і в жодній не знайшли наркотиків у крові.

А до того Олександра Юрченка виключили із фракції Слуга народу після скандалу з хабарництвом. За інформацією НАБУ, Юрченко нібито вимагав хабар у розмірі 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроєкту про управління відходами, а згодом ще 200 тисяч доларів на підкуп членів відповідного комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше 206 батальйон тероборони Києва затримав нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за те, що депутат фотографував позиції української армії.