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    У Раді пристрасті не згасають. Юрченко побився з Леросом у кулуарах

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    Історія з Юрченком &ndash; це яскравий приклад реальної &laquo;антикорупційної політики&raquo; діючої влади, - депутатка - У Раді пристрасті не згасають. Юрченко побився з Леросом у кулуарах
    Історія з Юрченком – це яскравий приклад реальної «антикорупційної політики» діючої влади, - депутатка

    Юрченко вважає, що саме Лерос зашкодив його репутації, а не «переговори про хабар в 40 млн», - Сюмар

    Народні депутати України Гео Лерос та колишній представник фракції «Слуга народу» Олександр Юрченко побились у кулуарах Верховної Ради. Про це на сторінці в Facebook повідомила народна депутатка з «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.

    «У Раді пристрасті не згасають. В кулуарах сумновідомий депутат Юрченко побився з Geo Leros ... Юрченко вважає, що саме Лерос зашкодив його репутації, а не «переговори про хабар в 40 млн»...Історія з Юрченком – це яскравий приклад реальної «антикорупційної політики» діючої влади», — написала Сюмар.

    Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка. Помічник нардепа начебто взяв перші $13 200, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

    25 вересня, за депутата Юрченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

    Як повідомлялося 4 листопада, Вищий антикорупційний суд дозволив зняти з депутата Юрченка електронний браслет. Суд продовжив Юрченку запобіжний захід ще на два місяці ㅡ до 3 січня 2021 року, тому він і надалі не може залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду.

    Сам депутат заявив у Facebook, що справа проти нього є «сфабрикованою» і пообіцяв боротися й надалі.

    Верховна Рада суд депутат хабар СІЗО напад Вікторія Сюмар Facebook Вищий антикорупційний суд Гео Лерос Олександр Юрченко
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