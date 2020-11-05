У Раді пристрасті не згасають. Юрченко побився з Леросом у кулуарах

Юрченко вважає, що саме Лерос зашкодив його репутації, а не «переговори про хабар в 40 млн», - Сюмар

Народні депутати України Гео Лерос та колишній представник фракції «Слуга народу» Олександр Юрченко побились у кулуарах Верховної Ради. Про це на сторінці в Facebook повідомила народна депутатка з «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.

«У Раді пристрасті не згасають. В кулуарах сумновідомий депутат Юрченко побився з Geo Leros ... Юрченко вважає, що саме Лерос зашкодив його репутації, а не «переговори про хабар в 40 млн»...Історія з Юрченком – це яскравий приклад реальної «антикорупційної політики» діючої влади», — написала Сюмар.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка. Помічник нардепа начебто взяв перші $13 200, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

25 вересня, за депутата Юрченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО.

Як повідомлялося 4 листопада, Вищий антикорупційний суд дозволив зняти з депутата Юрченка електронний браслет. Суд продовжив Юрченку запобіжний захід ще на два місяці ㅡ до 3 січня 2021 року, тому він і надалі не може залишати Київ без дозволу детектива, прокурора або суду.

Сам депутат заявив у Facebook, що справа проти нього є «сфабрикованою» і пообіцяв боротися й надалі.