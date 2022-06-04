Макрон закликав «не принижувати» Росію через війну проти України

Путін зробив історичну помилку, вважає французький лідер

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що після вторгнення в Україну Росія перебуває в ізоляції. Як повідомляє Al Jazeera, про це йшлося в його інтерв'ю французьким ЗМІ в п'ятницю, 3 червня.

«Я сказав йому (Путіну - ред.), що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізоляція — це одне, але можливість вибратися з неї — це важкий шлях», - зазначив він.

Водночас Макрон заявив, що не слід »принижувати» Росію, щоб після припинення бойових дій була можливість «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».