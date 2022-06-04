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    Новини

    Макрон закликав «не принижувати» Росію через війну проти України

    Макрон закликав «не принижувати» Росію через війну проти України

    Путін зробив історичну помилку, вважає французький лідер

    Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що після вторгнення в Україну Росія перебуває в ізоляції. Як повідомляє Al Jazeera, про це йшлося в його інтерв'ю французьким ЗМІ в п'ятницю, 3 червня.

    «Я сказав йому (Путіну - ред.), що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізоляція — це одне, але можливість вибратися з неї — це важкий шлях», - зазначив він.

    Водночас Макрон заявив, що не слід »принижувати» Росію, щоб після припинення бойових дій була можливість «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Макрон закликав «не принижувати» Росію через війну проти України