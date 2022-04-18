Мародери у Бучі обчистили торговий центр на 5 млн грн (фото, відео)

Вони вкрали різні інструменти й техніку

На Київщині, у місті Буча, поліція затримала групу мародерів. Як повідомила поліція області, вони обікрали місцевий будівельний супермаркет, який атакували російські загарбники.

Місцеві мародери винесли з торговельного центру товару на 5 млн грн. Вони забрали різні інструменти й техніку.

Під час обшуків за місцем проживання у них вилучили телевізори, холодильники, пральні машини, бензопили, електросамокати й багато інших товарів.

Відомо, що російські військові під час перебування на Київщині масово обкрадали будинки українців. Білоруські журналісти оприлюднили дані, військові частини та міста проживання окупантів, які хотіли відправити награбоване в Мозир (Білорусь).

Нагадаємо, що російська армія після втечі з Київщини облаштувала базар у Білорусі для продажу награбованого. Крім цього, вони намагалися обміняти викрадену валюту – долари та євро.

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