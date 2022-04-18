Аваков озвучив головну помилку Путіна на Донбасі

Розрахунок Путіна, що він виставить наперед непідготовлену живу силу, яка зупинить нашу армію, не спрацює, переконаний ексміністр

Російський президент Володимир Путін живе філософією 2014 року. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ України у 2014-2021 роках Арсен Аваков в інтерв’ю «Україна 24», передає «Главком».

«Путін вважає, що нині на Донбасі буде так, як 2014-го, коли купка людей захопила Слов’янськ, а наша армія була у роздумах: як можна стріляти, коли поряд цивільні? Тепер цього не буде. Розрахунок Путіна, що він виставить наперед непідготовлену живу силу, яка зупинить нашу армію, не спрацює. Путін повністю відвернув від себе населення Донбасу, яке, перебуваючи під пресом пропаганди, хоче єдиного – миру. І ці люди хочуть жити в Україні. Вони знають, що їм тут ніхто не забороняє говорити російською», – заявив Аваков.

За його оцінкою, українська армія зайняла правильну бойову тактику на Донбасі у вигляді активної оборони.

«Битва за Донбас триває уже який день. Росіяни нас давлять, а ми чинемо опір. Вони хотіли нас відкинути під Рубіжним, а ми відповіли. Вони намагалися пройти на Барвінкове, а ми не дозволили цього зробити. Отже, українське військо перебуває у режимі активної оборони, в якому перемелює війська противника. Я переконаний, що така схема, обрана нашим воєнно-політичним командуванням, найбільш правильна з огляду на іще недостатню кількість важкого озброєння», – пояснив Аваков.

Раніше стало відомо, що окупанти на території «Л/ДНР» проводять примусову евакуацію, ловлять чоловіків на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир і просто знімають з автобусів. «Новобранців» вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканців анексованого Криму масово запрошують укладати короткострокові контракти з Міністерством оборони РФ. У містах, зокрема у Сімферополі та Євпаторії, масово розклеєні об’яви, що закликають укласти контракт із міністерством оборони РФ.

Також відомо, що через брак резервів у РФ мобілізують боржників та аліментників. Боржникам пропонують підписати контракт замість списання боргів за кредитами. Подібні пропозиції почали поширюватися у Татарстані, П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.