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    Бойовики передадуть Україні дев'ятьох полонених: названо дату і маршрут

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    Окупанти хочуть повернути України дев'ятьох осіб найближчим часом&nbsp; - Бойовики передадуть Україні дев'ятьох полонених: названо дату і маршрут
    Окупанти хочуть повернути України дев'ятьох осіб найближчим часом 
    Фото з відкритих джерел

    Денісова не може назвати прізвища людей, яких готують до звільнення

    Уповноважена України з прав людини Людмила Денісова розповіла про утримуваних, яких представники терористичних «ЛНР» і «ДНР» готують до передачі у Київ.

    Про це вона розповіла на КПВВ «Золоте».

    За її словами людей передадуть посереднику, ім'я його вона не назвала.

    «Доставлено в слідчий ізолятор Луганська три особи, яких готують на передачу, в місті Донецьк в слідчому ізоляторі шість людей. Їх зараз харчують, миють, надають медичну допомогу, роблять охайний вигляд. Я думаю, що сьогодні ввечері, чи завтра вранці їх передадуть через такий маршрут Луганськ-Донецьк-Ростов-Мінськ і Київ. Призвища я не можу надати, нажаль», - сказала Денісова і зазначила, що всі вони - громадяни України.

    «Як тільки вони будуть передані, будуть відомі їхні прізвища і статус», - додала вона.

    Також вона зазначила, що не може назвати прізвища людей, яких готують до звільнення.

    Зазначимо, 16 січня стало відомо, що бойовики «ДНР» і «ЛНР» вирішили передати Україні частину полонених, серед яких жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями – які не воювали у складі українських військ.

    Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що ситуація з передачею так званими «Л-ДНР» Україні полонених в односторонньому порядку є елементом пропаганди, яка вигідна, перш за все, народному депутату Віктору Медведчуку.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ДНР ЛНР полон обмін полоненими Людмила Денісова звільнення
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