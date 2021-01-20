МЗС різко відреагував на передачу полонених українців через кума Путіна

Цей крок РФ є ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі – заявили в МЗС

Російська Федерація вирішила передати полонених, які тривалий час утримували на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях народному депутату від ОПЗЖ, куму російського презилдента Путіна Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

«Цей крок РФ є ударом по нормандському формату і Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу по забезпеченню звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом людей», – йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначають, що свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнення є особливо показовим і цинічним у день візиту в Україну чинного голови ОБСЄ Анн Лінде.

«Вимагаємо від Російської Федерації неухильного дотримання всіх домовленостей: щодо забезпечення безперешкодного доступу МКЧХ до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх знаходяться у зв'язку з конфліктом людей», - йдеться в повідомленні.

20 січня стало відомо, що бойовики передадуть Україні дев'ятьох полонених. Імена осіб не розголошується. «Доставлено в слідчий ізолятор Луганська три особи, яких готують на передачу, в місті Донецьк в слідчому ізоляторі шість людей. Їх зараз харчують, миють, надають медичну допомогу, роблять охайний вигляд. Я думаю, що сьогодні ввечері, чи завтра вранці їх передадуть через такий маршрут Луганськ-Донецьк-Ростов-Мінськ і Київ. Призвища я не можу надати, нажаль», - сказала омбудсмен Людмила Денісова і зазначила, що всі вони - громадяни України.