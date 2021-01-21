Кравчук: передача полонених з ОРДЛО Медведчуку зупинена

Літак з полоненими не вилетів з окупованих територій

Процес передачі полонених громадян України голові політради партії «Опозиційна платформа – За життя» народному депутатові Віктору Медведчуку зупинений, оскільки літак з ними не вилетів з ОРДЛО.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

«Це питання вже зупинилося, і дуже просто. Той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру?

Це ж не просто подорож на конях - це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону, потім із Ростова-на-Дону до Мінська, а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання», – зазначив Кравчук.

Напередодні українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі заявила, що Російська Федерація та народний̆ депутат України Віктор Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

20 січня стало відомо, що бойовики передадуть Україні дев'ятьох полонених. Імена осіб не розголошується. «Доставлено в слідчий ізолятор Луганська три особи, яких готують на передачу, в місті Донецьк в слідчому ізоляторі шість людей. Їх зараз харчують, миють, надають медичну допомогу, роблять охайний вигляд. Я думаю, що сьогодні ввечері, чи завтра вранці їх передадуть через такий маршрут Луганськ-Донецьк-Ростов-Мінськ і Київ. Призвища я не можу надати, нажаль», - сказала омбудсмен Людмила Денісова і зазначила, що всі вони - громадяни України.

У Міністерстві закордонних справ України вже заявили, що таке рішення грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.