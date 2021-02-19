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    Окупанти ОРДЛО готували провокацію з обміном полоненими – Резніков

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    &laquo;Ми готові забрати всіх наших без будь-яких умов і обмежень&raquo;,&nbsp;&ndash; Олексій Резніков - Окупанти ОРДЛО готували провокацію з обміном полоненими – Резніков
    «Ми готові забрати всіх наших без будь-яких умов і обмежень», – Олексій Резніков
    Фото з відкритих джерел

    Від формату передати полонених через народного депутата «який свято вірить в Мінські угоди», Україна відмовилася

    Росія, анонсуючи обмін полоненими готувала провокацію, пропонуючи передати полонених через якусь «людину, яка свято вірить в Мінські угоди». Цією людиною у підсумку виявився один з українських депутатів.

    Про це розповів 18 лютого віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Право на владу».

    «Росіяни зробили такий трюк: вони сказали, що тих дев'ять, а потім чотири людини, про яких вони декларативно говорили, – вони будуть віддаватися нібито Україні поза «мінським» і нормандським форматами. Вони сказали, що віддадуть тій людині, яка свято вірить в Мінські угоди, і назвали прізвище цього народного депутата. Це була провокація», – розповів Резніков.

    Міністр додав, що від такого формату Україна відмовилася. Однак у рамках офіційного обміну глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, готові «в будь-якому місці, на будь-якому КПВВ забрати людей і надати їм медичну допомогу».

    «Ми готові забрати всіх наших без будь-яких умов і обмежень», – резюмував Резніков.

    Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що бойовики «ДНР» і «ЛНР» вирішили передати Україні частину полонених, серед яких жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями – які не воювали у складі українських військ.

    Людмила Денисова розповідала про дев'ятьох утримуваних, яких представники терористичних «ЛНР» і «ДНР» готують до передачі у Київ.

    Згодом, Російська Федерація вирішила передати полонених, які тривалий час утримували на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях народному депутату від ОПЗЖ, куму російського президента Путіна Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

    Врешті процес передачі полонених громадян України голові політради партії «Опозиційна платформа – За життя» народному депутатові Віктору Медведчуку зупинився, оскільки літак з ними не вилетів з ОРДЛО через технічні несправності.

    Теги: Росія окупанти ДНР ЛНР Мінські угоди КПВВ ОРДЛО обмін полоненими Леонід Кравчук Україна Олексій Резніков Людмила Денисова
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