Окупанти ОРДЛО готували провокацію з обміном полоненими – Резніков

«Ми готові забрати всіх наших без будь-яких умов і обмежень», – Олексій Резніков

Від формату передати полонених через народного депутата «який свято вірить в Мінські угоди», Україна відмовилася

Росія, анонсуючи обмін полоненими готувала провокацію, пропонуючи передати полонених через якусь «людину, яка свято вірить в Мінські угоди». Цією людиною у підсумку виявився один з українських депутатів.

Про це розповів 18 лютого віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Право на владу».

«Росіяни зробили такий трюк: вони сказали, що тих дев'ять, а потім чотири людини, про яких вони декларативно говорили, – вони будуть віддаватися нібито Україні поза «мінським» і нормандським форматами. Вони сказали, що віддадуть тій людині, яка свято вірить в Мінські угоди, і назвали прізвище цього народного депутата. Це була провокація», – розповів Резніков.

Міністр додав, що від такого формату Україна відмовилася. Однак у рамках офіційного обміну глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, готові «в будь-якому місці, на будь-якому КПВВ забрати людей і надати їм медичну допомогу».

«Ми готові забрати всіх наших без будь-яких умов і обмежень», – резюмував Резніков.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що бойовики «ДНР» і «ЛНР» вирішили передати Україні частину полонених, серед яких жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями – які не воювали у складі українських військ.

Людмила Денисова розповідала про дев'ятьох утримуваних, яких представники терористичних «ЛНР» і «ДНР» готують до передачі у Київ.

Згодом, Російська Федерація вирішила передати полонених, які тривалий час утримували на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях народному депутату від ОПЗЖ, куму російського президента Путіна Віктору Медведчуку. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

Врешті процес передачі полонених громадян України голові політради партії «Опозиційна платформа – За життя» народному депутатові Віктору Медведчуку зупинився, оскільки літак з ними не вилетів з ОРДЛО через технічні несправності.