Окупанти вигадали ще один спосіб, як депортувати українців в Росію

Рашисти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів

Окупаційна влада Маріуполя вигадала спосіб, через який українці будуть вимушені залишити українську землю та виїхати на територію РФ.

Рашисти хочуть знести більшість будівель в окупованому місті та виселити мешканців на вулицю. Виживати на вулицях повністю знищеного міста буде складно, тож єдиним порятунком життя українців буде депортація, вважає путінська верхівка Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупаційна влада Донецької області приступила до оцінювання рівня пошкоджень на підставі нещодавнього прийнятого порядку ватажком Пушиліним. Окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів. Два дні мобільні бригади з МНС Росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літнього віку планують компактно розселять у приміщенні гуртожитків по просп. Будівельників, а в їх квартири буде заселено людей, залучений на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів», – пише Андрющенко.

Окупанти дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення.

Власникам будівель, що планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю. На питання де жити відповідають, що «то не справа окупаційної влади».

«Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії – примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей, працездатного віку», – зазначає Андрющенко.

Як раніше повідомляв Андрющенко, загальна кількість депортованих до Росії маріупольців сягає вже до 50 тисяч. Також Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців.

Нагадаємо, що з Маріуполя окупанти масово вивозять у «фільтраційні табори» чоловіків. Нині у таких таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже чотири тисячі осіб.