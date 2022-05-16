Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців

Маріупольців утримують в 66 таборах у Росії

Майже 95 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії у спеціальних таборах. Чиновники диктатора Путіна виконують наказ Кремля розвести їх по Росії. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Всі (табори - ред.) переважно, на Далекому Сході. Коли ми стали про це говорити, майже ніхто не вірив. Тепер правду про нелюдство бачить увесь світ. Сумна, але перемога інформаційного фронту Маріуполя. 21 століття. Депортація. Табори. Сибір. Росія не змінює свого ставлення до українців віками», – наголосив Андрющенко.

Більш докладно про це повідомляє медіа iNews, ґрунтуючись на аналізі російських місцевих новин. Виявлено 66 таборів у мережі колишніх радянських санаторіїв та інших місць у регіонах, включаючи Сибір, Кавказ та Далекий Схід.

Деякі правозахисники в Росії розробили підпільну мережу, щоб допомогти українцям, які хочуть покинути табори. Росіяни забирають людей до своїх домівок, купують квитки на потяг і направляють до інших груп, які можуть допомогти їм дістатися до кордону.

«Держава ставиться до них як до робочої сили, як до об’єктів, переміщуючи їх, не дбаючи про те, що їм потрібно. Держава не в змозі подбати про них. Вони вразливі і потребують допомоги», – зазначив один з активістів.

Москва наказала містам по всій Російській Федерації підготуватися до прибуття майже 100 тисяч «біженців», проте тепер Росія стверджує, що «евакуювала» мільйон людей із зони бойових дій.

«Є достатньо доказів того, що тисячі українців були вивезені до Росії під тиском... Ми дуже стурбовані тим, що це відбувається. Натомість людей, які шукають евакуацію в безпечні райони України, відправляють до Росії – у деяких випадках у райони дуже віддалені від українських чи європейських кордонів. Вони вразливі, бідні, часто без документів, що посвідчують особу», – каже заступник директора Human Rights Watch з Європи та Центральної Азії Таня Локшина.

Тимчасові пункти розміщення облаштовано у десятках санаторіїв і колишніх дитячих таборах, в одному центрі «патріотичного виховання» і навіть у колишньому звалищі хімічної зброї. Дорога до них пролягає через величезні російські степи і через 11 часових поясів над Уральськими горами від Бєлгорода на заході до віддаленого півострова Камчатка на краю Тихого океану і Владивостока в кінці Транссибірської залізниці.

Аналіз показує, що в кожному з них в середньому по 162 особи, Росії може знадобитися близько 6 тисяч таборів, щоб розмістити загальну кількість людей, які, як вона стверджує, перетнули кордон.



Відомо, що деякі українці втекли до таких країн, як Польща та Грузія, інші намагалися втекти через Казахстан.

Раніше мер Маріуполя назвав кількість депортованих окупантами мешканців.

Також секретар РНБО Данілов пояснив, чому Росія масово депортує українців.

Тим часом окупанти готують фейкові свідчення про «звірства ЗСУ» у Маріуполі

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