РФ депортує в депресивні регіони сотні тисяч українців. Хто не пройшов фільтрацію – зник

Серед депортованих російськими окупантами з України 131 тис. дітей

Російські окупанти нарощують обсяги примусової депортації українців з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомства РФ, рапортують про 674 тисячі осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. Лише напередодні було вивезено 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей», – написала омбудсмен.

За інформацією мерії Маріуполя, російські окупанти примусово вивезли з міста 31 тисячу людей.

У Маріуполі окупантами масово поширюється інформація про необхідність виїзду містян на територію Росії, де для них «будуть створені сприятливі та гостинні умови».

«Натомість людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації - відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає – під неї підпадають усі громадяни від 18 років, незалежно від статі. Ті люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають», – повідомила Денісова.

У Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання. Усі вони є економічно депресивними: Томськ, Тамбов, Астрахань та інші.

Також стало відомо, що російські військові силоміць вивезли до РФ мешканців Рубіжного Луганської області. Спершу близько 100 українців хотіли вивезти потягом в Курськ, але зрештою їх повезли до Ленінградської області. Свідки повідомляють, що попередній потяг з 300-ми громадянами України вирушив до Сибіру.

«Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні», – повідомила Денісова.

Нагадаємо, російська влада готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою. Дітей, які вивезені на тимчасово окуповані території так званих ДНР, ЛНР і РФ, хочуть роздавати російським родинам.