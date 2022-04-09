  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    РФ депортує в депресивні регіони сотні тисяч українців. Хто не пройшов фільтрацію – зник

    Росія примусово вивозить українців із тимчасово окупованих територій - РФ депортує в депресивні регіони сотні тисяч українців. Хто не пройшов фільтрацію – зник
    Росія примусово вивозить українців із тимчасово окупованих територій
    фото: Людмила Денісова/Facebook

    Серед депортованих російськими окупантами з України 131 тис. дітей

    Російські окупанти нарощують обсяги примусової депортації українців з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    «ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомства РФ, рапортують про 674 тисячі осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. Лише напередодні було вивезено 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей», – написала омбудсмен.

    За інформацією мерії Маріуполя, російські окупанти примусово вивезли з міста 31 тисячу людей.

    У Маріуполі окупантами масово поширюється інформація про необхідність виїзду містян на територію Росії, де для них «будуть створені сприятливі та гостинні умови».

    «Натомість людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації - відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити. Рівень фільтрації постійно зростає – під неї підпадають усі громадяни від 18 років, незалежно від статі. Ті люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають», – повідомила Денісова.

    У Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання. Усі вони є економічно депресивними: Томськ, Тамбов, Астрахань та інші.

    Також стало відомо, що російські військові силоміць вивезли до РФ мешканців Рубіжного Луганської області. Спершу близько 100 українців хотіли вивезти потягом в Курськ, але зрештою їх повезли до Ленінградської області. Свідки повідомляють, що попередній потяг з 300-ми громадянами України вирушив до Сибіру.

    «Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні», – повідомила Денісова.

    Нагадаємо, російська влада готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою. Дітей, які вивезені на тимчасово окуповані території так званих ДНР, ЛНР і РФ, хочуть роздавати російським родинам.

    Теги: росія окупанти війна Україна Людмила Денісова окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ депортує в депресивні регіони сотні тисяч українців. Хто не пройшов фільтрацію – зник