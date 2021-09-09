Окупанти вже переселили до Криму мільйон росіян, – Чубаров

Навіть в умовах посилення репресій проти керівників Меджлісу та решти кримських татар всі не можуть виїхати з Криму

«Нам потрібне звільнення Криму, бо інакше ми розпрощаємося з кримськими татарами»

У кримських татар немає можливості терпіти окупацію Криму, як це пів століття робили у складі СРСР країни Балтії. В умовах посилення репресій корінний народ, представників якого у Криму залишилося всього 300 тисяч, стільки не витягне, сказав в інтерв’ю «Главкому» голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Всі мали змогу чути виступ національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва (на саміті «Кримської платформи» – «Главком»). Він заявив, що шакали правитимуть світом, допоки леви не прокинуться. Я нині трохи довільно переклав наше кримськотатарське прислів’я, але суті це не змінює. Та поки що шакали диктують нам свої умови», – підкреслив Чубаров.

На саміті «Кримської платформи», з його слів, мова йшла у тому числі й про практичні дії, які принесуть Росії такий дискомфорт, що вона не зможе не сісти за стіл переговорів.

«Не буду ні на кого посилатися, але багато наших співрозмовників вказують на Німеччину та Францію. Мовляв, говоріть з ними в першу чергу», – наголосив співрозмовник «Главкому».

Рефат Чубаров підкреслив, що навіть в умовах посилення репресій проти керівників Меджлісу та решти кримських татар всі не можуть виїхати з Криму.

«Я говорив з Ояром Калниншем (депутат Сейму Латвії, глава комісії Сейму із закордонних справ. З 1993 р. до 1999 р. – посол Латвії у США – «Главком»), він є дуже досвідченою людиною. Я йому так і казав: коли нам хтось радить терпіти, як терпіли народи Балтії, які тільки через пів століття (радянської окупації – «Главком») змогли відновити свій суверенітет, то я в таких ситуаціях ледве стримуюся. Тому що в наших умовах ми не витягнемо стільки, бо нас всього 300 тисяч. Нам потрібне звільнення Криму, бо інакше ми розпрощаємося з кримськими татарами, їх повністю звідти виженуть, знищать, асимілюють. За даними джерел, які заслуговують на довіру, окупанти переселили до Криму з Росії уже майже 1 млн осіб. То вони нас просто розчавлять», – пояснив Рефат Чубаров.

Очільник Кремля ніколи просто так заручників-громадян України не віддає, сказав голова Меджлісу, згадавши про обмін помилуваних Путіним Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова на двох російських агентів у Туреччині.

«Путін завжди ставиться до усіх політв’язнів, у тому числі до кримських татар, як до товару. Крапка», – наголосив Рефат Чубаров.

До слова, голова Меджлісу вважає, що після того, як Кремль головною умовою зустрічі Зеленського з Путіним назвав відмову від Криму, усі інші світові лідери повинні відмовитися від контактів з керівництвом Росії до відновлення територіальної цілісності України.

Водночас професор Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Гарань переконаний: щоб повернути Крим, потрібно працювати та не втрачати надії.

Тим часом експосол України у США Валерій Чалий допускає, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з очільником Кремля у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН.