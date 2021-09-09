Зеленський може зустрітися з Путіним у США, – дипломат

Валерій Чалий прокоментував поїздку президента України на Генасамблею ООН

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН. Таку думку висловив на телеканалі «Україна 24» український дипломат, експосол України у США Валерій Чалий.

«З приводу зустрічі президентів України та Росії – я думаю, про це говорити не будуть, але мені здається, що там обговорюються такі варіанти… Але якщо там буде, що поки що невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці ж дні – все може бути. Може бути якесь перетинання, яке, я б сказав, не дуже доречне в такому форматі насправді, але міркування можуть бути», – сказав Чалий.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати 76-у сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відкриється 14 вересня.

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде до Москви.

За інформацією, опублікованою на сайті ООН, загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Нагадаємо, витрати на нещодавній авіапереліт президента України Володимира Зеленського з делегацією в США становили 8,4 млн гривень.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася. Також Кулеба розповів про новий рівень підтримки США.

Ще повідомлялося, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.