Деокупація Криму. Професор Могилянки пояснив, як треба діяти українцям

Соціологія: 60% українців бачать Крим у складі України

Щоб повернути Крим, потрібно працювати та не втрачати надії. Переважна більшість українців бачить майбутнє анексованого півострова у складі України, розповів політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

«60% українців бачать Крим у складі України (у складі Росії – лише 6%). 60% респондентів вважають, що закон про корінні народи є гарним. Майже 60% – за створення кримськотатарської автономії. Такі думки переважають у всіх регіонах. Ясно, що на Заході та в Центрі більше, але і на Півдні, і Сході теж половина людей за це виступають», – сказав Гарань в інтерв’ю «Главкому».

Проте якщо у питанні політичного майбутнього Криму є загальноукраїнський консенсус, то думки щодо можливості повернення окупованого півострова серед українців розділилися, повідомив політолог.

«Ми ставили наступне питання: «Чи вважаєте ви, що повернення Криму в Україну можливе?», от тут понад 40% кажуть, що так, і ще стільки ж – що ні. Хоча навіть серед тих, хто каже «ні», 17% категоричні, а решта – «скоріше ні». Люди все-таки сумніваються. І далі ми ставили питання «А що цьому перешкоджає?». 52% відповідають, що військова присутність Росії в Криму», – підкреслив Олексій Гарань.

Причому найефективнішими способами повернути Крим громадяни вважають жорсткіші міжнародні санкції проти РФ, реформи та підвищення загального рівня добробуту в Україні, які повинні привабити кримчан.

Інфографіка «Демініціатив»

«На першому місці – посилення санкцій, на другому – успішні реформи всередині країни. На третьому місці – посилення військової спроможності України. Висновок: треба працювати та не втрачати надії. 72% українців пишаються, що вони є громадянами України. Хіба ж це не підстава для оптимізму!» – підсумував Олексій Гарань.

До слова, Україна інвестує близько 10 млн грн у великий проєкт Українського культурного фонду «Шлях» для збереження кримськотатарської культурної спадщини.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон «Про корінні народи України» №1616-IX, який визначає корінними народами України, що сформувалися на території Криму, кримських татар, караїмів та кримчаків.

Своєю чергою президент РФ Путін поскаржився на те, що в законопроєкт про корінні народи України не включили росіян і назвав його «зброєю масового ураження».